Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 76.11 -1.17 Brent 81.21 -1.49

Внешняя политика 18.12.2022 12:05

Алиев поздравил эмира Катара с успешным проведением ЧМ-2022

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с успешным проведением в стране чемпионата мира по футболу.

«(...) Искренне поздравляю вас с организацией на высоком уровне и успешным проведением чемпионата мира по футболу в Катаре», - говорится в поздравительном послании Алиева по случаю отмечаемого 18 декабря Национального дня Катара, в воскресенье опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Он выразил уверенность в том, что «традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основанные на сильной исламской солидарности, будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов».

«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара - постоянного мира и благополучия», - написал президент Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАТАР, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


Похожие новости


Азербайджан открыл Торговый дом в Дохе Азербайджан и Катар обсудили перспективы развития экономического сотрудничества Баку и Доха создают деловой совет Азербайджан, Турция и Катар могут провести совместные военные учения Азербайджан получил сертификат происхождения для экспорта сельхозпродукции в Катар Катар интересуется импортом пищевой продукции из Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az