Алиев поздравил эмира Катара с успешным проведением ЧМ-2022

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с успешным проведением в стране чемпионата мира по футболу.

«(...) Искренне поздравляю вас с организацией на высоком уровне и успешным проведением чемпионата мира по футболу в Катаре», - говорится в поздравительном послании Алиева по случаю отмечаемого 18 декабря Национального дня Катара, в воскресенье опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Он выразил уверенность в том, что «традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основанные на сильной исламской солидарности, будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов».

«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара - постоянного мира и благополучия», - написал президент Азербайджана.

Р.Керимов