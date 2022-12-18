Алиев поздравил эмира Катара с успешным проведением ЧМ-2022

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с успешным проведением в стране чемпионата мира по футболу.
«(...) Искренне поздравляю вас с организацией на высоком уровне и успешным проведением чемпионата мира по футболу в Катаре», - говорится в поздравительном послании Алиева по случаю отмечаемого 18 декабря Национального дня Катара, в воскресенье опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
Он выразил уверенность в том, что «традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основанные на сильной исламской солидарности, будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов».
«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара - постоянного мира и благополучия», - написал президент Азербайджана.
Р.Керимов
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