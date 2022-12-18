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Транспорт и связь 18.12.2022 12:52

Рейсы из Баку в Нахчыван отложили из-за непогоды

Рейсы из Баку в Нахчыван и обратно отложены из-за непогоды, сообщила в воскресенье авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Ввиду сохраняющихся второй день неблагоприятных погодных условий (сильного тумана) на территории Нахчывана и в целях обеспечения безопасности полетов отложены все рейсы в этом направлении из Международного аэропорта Гейдар Алиев и обратном направлении», - сообщил национальный авиаперевозчик в фейсбуке.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, НАХЧЫВАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, AZAL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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