Рейсы из Баку в Нахчыван отложили из-за непогоды

Рейсы из Баку в Нахчыван и обратно отложены из-за непогоды, сообщила в воскресенье авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). «Ввиду сохраняющихся второй день неблагоприятных погодных условий (сильного тумана) на территории Нахчывана и в целях обеспечения безопасности полетов отложены все рейсы в этом направлении из Международного аэропорта Гейдар Алиев и обратном направлении», - сообщил национальный авиаперевозчик в фейсбуке. Отдел новостей

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