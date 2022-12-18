Евросовет и Европарламент согласовали пакет законопроектов по борьбе с изменением климата

Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения по пакету законопроектов, касающегося дальнейшего сокращения уровня выбросов, говорится в коммюнике, выпущенном этими двумя ведомствами в воскресенье.

Этот пакет законопроектов направлен на достижение цели ЕС - сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. В этот пакет, в частности, входят законопроекты, касающиеся торговли квотами на выбросы, учреждения общественного климатического фонда, усиления позиций фондов инновации и модернизации.

"Это соглашение является достижением в климатической сфере и победой европейской политики в этой области. Оно позволит нам решить климатические задачи в основных отраслях экономики, обеспечив при этом эффективную поддержку наиболее уязвимых граждан и малого бизнеса в переходный период", - прокомментировал соглашение министр окружающей среды Чехии Мариан Юречка, слова которого приводятся в коммюнике. Прага в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

В документе отмечается, что соглашение носит предварительный характер и требует официального подтверждения. Теперь Европейский парламент и затем Европейский совет должны будут одобрить все касающиеся этой проблемы законопроекты, после чего их опубликуют в "Официальном журнале ЕС". Только с этого времени они вступят в силу.