Эр-Рияд заинтересован в инвестициях в ВИЭ, АПК в Азербайджане

Саудовская Аравия заинтересована в инвестициях в экономику Азербайджана, уделяет внимание проектам по генерации возобновляемых источников (ВИЭ), АПК, было заявлено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной межправительственной комиссии (МПК) между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом бен Абдель Азизом аль-Фалихом в воскресенье.

«В ходе беседы была подчеркнута важность дальнейшего укрепления сотрудничества в экономической сфере, обсуждалось участие компаний из Саудовской Аравии в проектах по генерации возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Отмечено, что Саудовская Аравия заинтересована в инвестировании в новые проекты в этом направлении, а также в сельском хозяйстве и других отраслях», - говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Собеседники также провели обмен мнениями о финансировании Фондом развития и Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии проектов в Азербайджане.

Алиев выразил уверенность в том, что заседание МПК Азербайджана и Саудовской Аравии пройдет успешно. Говоря о расширении повестки дня двустороннего сотрудничества, он отметил важность запланированного на понедельник бизнес-форума Азербайджан-Саудовская Аравия.

По словам главы азербайджанского государства, высокий уровень связей Баку и Эр-Рияда в политической сфере создает хорошие возможности для развития двусторонних отношений. Он отметил взаимную заинтересованность сторон в расширении делового сотрудничества, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах, с этой точки зрения расценил как эффективный пример сотрудничества реализуемый проект строительства компанией ACWA Power (Саудовская Аравия) ветряной электростанции в Азербайджане.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан обладает большим потенциалом для развития альтернативной энергии, особенно ветряной.

Глава государства высоко оценил поездку делегации Саудовской Аравии на освобожденные территории Азербайджана, проявленный интерес к проводимым там восстановительным работам и желание бизнес-кругов Саудовской Аравии инвестировать в Азербайджан.

В свою очередь, Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих выразил благодарность за поручения и рекомендации по расширению сотрудничества, которые дал президент Азербайджана.

Он выразил благодарность Азербайджану за сотрудничество в рамках ОПЕК+ и поддержку Саудовской Аравии в проведении ряда международных мероприятий и подчеркнул, что «Эр-Рияд всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана в вопросе освобождения своих территорий от оккупации».

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