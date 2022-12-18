В Азербайджане начался зимний туристический сезон

В Азербайджане в воскресенье стартовал зимний туристический сезон, заявил советник главы Госагентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде. Он отметил, что сезон продлится до середины апреля.

Гулузаде добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос создания зимнего туристического комплекса в освобожденных от оккупации районах Карабаха и Восточного Зангезура, в частности в Кельбаджарском районе.

По словам главы сектора туристического продукта Бюро по туризму Гюнель Бадаловой, согласно статистике, число туристов, посетивших зимние курорты, в первом квартале 2022 года составило 246,277 тыс. человек, что более чем вдвое выше прошлого года, но при этом в 2,5 раза меньше показателя 2019 года.

Она также отметила, что в 2023 году ГАТ запланировало несколько мероприятий. В частности, Бадалова отметила сотрудничество и обмен опытом с Турцией в направлении развития зимнего туризма. Также в планах агентства организация ознакомительных поездок в январе-феврале 2023 года для зарубежных медиа (блогеров-инфлюэнсеров) и ведущих зимних туристических операторов, а также организация взаимного обмена с соседними странами.

Основную долю туризма в отчетный период (I квартал 2022г) составили туристы из России - 67,546 тыс. человек (рост в 1,8 раза), Турции - 60,835 тыс. человек (рост в 1,9 раза) и Ирана - 35,41 тыс. человек (рост в 1,8 раза).

Как отметила Бадалова, основными зимними курортами в стране являются «Шахдаг» в Гусарском районе, «Туфандаг» в Габалинском районе и «Агбулаг» в Нахчыване.

Кроме того, в рамках открытия зимнего туристического сезона в Азербайджане и ознакомления с туристическими возможностями для представителей СМИ ГАТ организовало медиатур в туристический центр «Шахдаг».

«Целью медиатура является популяризация видов и продуктов зимнего туризма в Азербайджане, повышение интереса людей к этой сфере туризма, а также информирование общественности о деятельности туристического центра «Шахдаг» и услугах, которые будут предоставляться туристам в зимний период», - отмечается в информации ГАТ.

Х.Насирзаде