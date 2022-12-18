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Дальнее зарубежье 18.12.2022 17:00

Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов

Значительное количество авиарейсов пришлось отменить в воскресенье из-за сильных снегопадов и штормовых ветров в южной части Южной Кореи, сообщает "Ренхап".

По данным агентства, 51 вылет и 44 прибытия самолетов отменены в международном аэропорту на острове Чечжудо.

Представители авиационных властей острова сообщили, что лишь шесть из 230 местных авиарейсов состоялись в соответствии с расписанием.

Поступают сообщения о задержках и отменах авиарейсов и из аэропорта города Кванджу, и из международного аэропорта "Муан", который расположен западнее города Кванджу.

В то же время "Инчхон", основной аэропорт Южной Кореи, расположенный неподалеку от Сеула, функционирует без сбоев.

Из-за ухудшившейся погоды осложнилась ситуация и на дорогах Южной Кореи. Так, в провинции Чолланамдо на юге страны лишь за утренние часы произошло девять дорожно-транспортных происшествий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЮЖНАЯ КОРЕЯ, НЕПОГОДА, АВИАСООБЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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