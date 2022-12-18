Катар назвал дискриминацией предложение не допускать его представителей в Европарламент

Меры, предложенные Европарламентом (ЕП) против представителей Катара, в частности недопуск в здания ЕП, отрицательно скажутся на отношениях эмирата с ЕС и на дискуссии о международной энергобезопасности, заявил катарский дипломат.

"Решение ввести такую дискриминационную меру в отношении Катара, ограничивающую диалог и сотрудничество до окончания судебного разбирательства, окажет негативное влияние на региональное и всемирное сотрудничество в области безопасности, а также на продолжающиеся дискуссии о глобальном энергодефиците и энергетической безопасности", - говорится в коммюнике, которое в воскресенье цитирует телеканал BFMTV.

В минувший четверг Европарламент принял резолюцию 541 голосом "за" при двух "против" и трех воздержавшихся, призывающую в качестве немедленной меры приостановить всю работу над законодательными документами, касающимися Катара, особенно в отношении либерализации визового режима и авиационного соглашения ЕС с Катаром, а также запланированных визитов, пока не прояснится ситуация.

Кроме того, депутаты просили приостановить действие пропусков в Европарламент для представителей катарских интересов до тех пор, пока не станут известны итоги судебного расследования.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможности прекращения доступа в Европарламент представителей Катара, глава ЕП Роберта Метсола объяснила, что будет решать этот вопрос совместно с председателями политических фракций.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями катарских интересов. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП, греческий депутат Ева Кайли, находящаяся под стражей до рассмотрения судом меры пресечения.

Катар, который "решительно отвергает" выдвинутые против него обвинения, сожалеет об "оценках, основанных на недостоверной информации в результате утечек".

В Катаре также возмущены тем, что, хотя эмират - не единственное государство, упоминаемое в рамках расследования о коррупции в ЕП, критические атаки в ЕС направлены исключительно против него.