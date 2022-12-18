Власти Азербайджана еще не завершили подсчет ущерба от армянской оккупации

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что ущерб, причиненный Азербайджану Арменией в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, полностью пока не подсчитан.
«Материальный ущерб полностью еще не подсчитан», - заявил в ходе поездки в Зангиланский район Шарифов, слова которого приводят азербайджанские СМИ.
Глава Минфина, который также является сопредседателем межправкомиссии Азербайджана и Саудовской Аравии, добавил, что Азербайджан «высоко ценит тот факт, что Саудовская Аравия не устанавливает дипломатические отношения с Арменией».
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