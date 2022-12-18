В Пакистане погибли четверо полицейских

На северо-западе Пакистана в результате нападения представителей группировки "Техрик-и-Талибан" погибли четверо полицейских, сообщает информационное агентство Aamaj News в воскресенье.

"В результате нападения пакистанских талибов на полицейский участок в районе Лаки Марват провинции Хайбер-Пахтунхва (провинция на северо-западе, граничит с Афганистаном - ИФ) погибли четверо полицейских", - говорится в сообщении.

Кроме того, Aamaj News со ссылкой на пакистанские СМИ сообщает о массированном нападении в районе Бануи пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и захвате антитеррористического управления в этом районе.

По данным Aamaj News, с приходом в августе прошлого года талибов к власти в Афганистане в соседнем Пакистане беспрецедентно возросло количество нападений.