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Дальнее зарубежье 18.12.2022 19:17

В Пакистане погибли четверо полицейских

На северо-западе Пакистана в результате нападения представителей группировки "Техрик-и-Талибан" погибли четверо полицейских, сообщает информационное агентство Aamaj News в воскресенье.

"В результате нападения пакистанских талибов на полицейский участок в районе Лаки Марват провинции Хайбер-Пахтунхва (провинция на северо-западе, граничит с Афганистаном - ИФ) погибли четверо полицейских", - говорится в сообщении.

Кроме того, Aamaj News со ссылкой на пакистанские СМИ сообщает о массированном нападении в районе Бануи пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и захвате антитеррористического управления в этом районе.

По данным Aamaj News, с приходом в августе прошлого года талибов к власти в Афганистане в соседнем Пакистане беспрецедентно возросло количество нападений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПАКИСТАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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