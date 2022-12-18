Генштаб ВС Беларуси объяснил выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным

В Генеральном штабе Вооруженных сил Беларуси объяснили выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным, проходящим сверку учетных данных в военных комиссариатах республики.

"Данное предписание определено законодательством нашей страны, его форма, порядок выдачи, кому выдается. Данное предписание не ограничивает граждан в перемещении или еще в чем-то, является документом, который говорит гражданину, что он в соответствии со своей военно-учетной специальностью, которую он имеет, закрепляется за конкретным воинским подразделением в конкретной воинской части", - сообщил начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси Александр Шальпук в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он подчеркнул, что появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о подготовке к неким военным действиям являются "фейком, ложью". "Предписания получают, во-первых, не все, а только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил", - уточнил он.

Представитель Генштаба ВС Беларуси также отметил, что "данные предписания выдавались и ранее военными комиссариатами, но в связи с тем, что мероприятия по сверке сейчас проходят в более короткий срок, а не в течение года, как это раньше делали военные комиссариаты, то у наших граждан сложилось ложное впечатление, что данное предписание получают все, кто пребывает в военный комиссариат. Это неверно. Данные предписания выдаются ограниченному количеству военнообязанных".

Также сообщается, что в настоящее время в Беларуси заканчивается второй этап по проверке и сверке учетных данных военнообязанных. "Более 85% граждан Республики Беларусь из числа военнообязанных данные мероприятия завершили", - сообщил Шальпук.

В октябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной кампании без гвалта и шума надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе. Он также говорил, что "аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все материалы, списки и документы в военкоматах". В середине ноября официальный представитель Минобороны Беларуси Алексей Тицкий уточнил, что сверка данных всех военнообязанных, состоящих на воинском учете, будет завершена до конца текущего года. При этом руководство Беларуси неоднократно называло безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации.