Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира по футболу

Футболисты сборной Аргентины обыграли соперников из Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время игры в Лусаиле завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды забили еще по одному голу - 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Аргентина вышла вперёд на 23-й минуте - с пенальти отличился Лионель Месси. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев. Франция сравняла счёт в конце второго тайма благодаря дублю Килиана Мбаппе, он реализовал пенальти на 80-й минуте и забил с игры на 81-й. Месси вновь вывел Аргентину вперед, оформив дубль на 109-й минуте. Мбаппе оформил хет-трик и сравнял счет, реализовав пенальти на 118-й минуте.

Решающий пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов забил Гонсало Монтиэль.

Аргентина стала трёхкратным чемпионом мира. До этого аргентинцы выигрывали мировые первенства в 1978 и 1986 годах.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал чемпионом мира с пятой попытки. Финал стал для него 26 матчем на мировых первенствах, что является новым рекордом. Предыдущий рекордсмен немец Лотар Маттеус сыграл на мундиалях 25 раз. Для семикратного обладателя "Золотого мяча" Месси - это второй титул в составе сборной, в 2021 году он выиграл Кубок Америки.

Франция не смогла защитить титул чемпионов, выигранный в 2018 году. Для французов эти серебряные медали стали вторыми в истории - в финале турнира 2006 года трехцветные проиграли Италии.

Бронзовые медали турнира выиграла сборная Хорватии, обыгравшая в матче за третье место Марокко.

Чемпионат мира-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.