Завершено расследование в отношении бывшей супруги племянника Назарбаева по делу о рейдерстве

Завершено расследование в отношении бывшей супруги племянника Нурсултана Назарбаева Гульмиры Сатыбалды по фактам незаконного завладения долями предприятий, сообщила пресс-служба госагентства по противодействию коррупции Казахстана в понедельник.

"Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сопряженного, в том числе, с похищением человека. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге", - говорится в сообщении пресс-службы. Текущий курс - 468,56/$1.

"15 декабря уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Гульмира Сатыбалды, руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.

"На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен. Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается, сообщили в антикоррупционной службе.

Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта этого года и водворена в изолятор временного содержания Астаны. На следующий день антикорупционное ведомство сообщило, что в отношении нее и других лиц проводится расследование по факту рейдерского захвата бизнеса. Позже в марте антикоррупционное ведомство Шымкента сообщало, что проводит расследование в отношении должностных лиц госучреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы. Уже в апреле пресс-служба агентства по противодействию коррупции сообщила, что Сатыбалды также подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

Гульмира Сатыбалды является бывшей супругой Кайрата Сатыбалды, который, в свою очередь, является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

В середине марта Сатыбалды был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

В сентябре суд в Астане признал Кайрата Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет.