Премьер Великобритании посетит Эстонию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник с однодневным визитом посетит Эстонию.
Сунак в Таллине встретится с премьер-министром Кайей Каллас и посетит британских военнослужащих, дислоцированных в военном городке в городе Тапа, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Эстонии.
Британский контингент возглавляет находящийся в Эстонии международный батальон НАТО.
Сунак прибудет в Эстонию из Риги, где примет участие во встрече руководителей стран - участниц Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force -JEF).
В состав JEF, возглавляемых Великобританией, входят также военнослужащие Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.
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