Премьер Великобритании посетит Эстонию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник с однодневным визитом посетит Эстонию.

Сунак в Таллине встретится с премьер-министром Кайей Каллас и посетит британских военнослужащих, дислоцированных в военном городке в городе Тапа, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Эстонии.

Британский контингент возглавляет находящийся в Эстонии международный батальон НАТО.

Сунак прибудет в Эстонию из Риги, где примет участие во встрече руководителей стран - участниц Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force -JEF).

В состав JEF, возглавляемых Великобританией, входят также военнослужащие Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.