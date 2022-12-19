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Дальнее зарубежье 19.12.2022 10:50

Премьер Великобритании посетит Эстонию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник с однодневным визитом посетит Эстонию.

Сунак в Таллине встретится с премьер-министром Кайей Каллас и посетит британских военнослужащих, дислоцированных в военном городке в городе Тапа, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Эстонии.

Британский контингент возглавляет находящийся в Эстонии международный батальон НАТО.

Сунак прибудет в Эстонию из Риги, где примет участие во встрече руководителей стран - участниц Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force -JEF).

В состав JEF, возглавляемых Великобританией, входят также военнослужащие Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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