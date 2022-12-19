Инженерные войска Минобороны Азербайджана в 2022г на приграничных с Арменией районах проложили свыше 330 км новых путей снабжения

В 2022 году инженерными войсками Министерства обороны Азербайджана совместно с госструктурами в приграничных с Арменией районах проложено в общей сложности свыше 334 км новых путей снабжения для обеспечения деятельности подразделений в районах со сложным рельефом, в том числе труднопроходимых местностях.

«Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны. При взаимодействии инженерных войск с другими государственными структурами в течение нынешнего года в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов было проложено в общей сложности более 334 км новых путей снабжения для обеспечения деятельности подразделений в районах со сложным рельефом, в том числе труднопроходимых местностях», - сообщает Минобороны.

Кроме того, в ноябре и декабре 2022 года частями и подразделениями инженерных войск в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и боевой техники в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов было очищено от снежного покрова в общей сложности 2564 км дорог.

«На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов