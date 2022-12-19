Число случаев COVID-19 в мире превысило 653 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире на утро понедельника достигло 653 млн 99 тыс. 968, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 665 тыс. 631 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 99 млн 892 тыс. 513 и 1 млн 87 тыс. 410.
Индия - 44 млн 677 тыс. 310 и 530 тыс. 674.
Франция - 39 млн 4 тыс. 649 и 161 тыс. 400 (данные на утро субботы минувшей недели).
Германия - 36 млн 980 тыс. 882 и 159 тыс. 884 (данные на утро субботы минувшей недели).
Бразилия - 35 млн 869 тыс. 526 и 691 тыс. 810 (данные на утро субботы минувшей недели).
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 856,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 324 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 445, в Бразилии - 3 тыс. 213, в Германии - 1 тыс. 906.
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