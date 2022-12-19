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Карабах 19.12.2022 10:23

ABICON подготовит ПСД строительства автовокзала в Агдаме

ООО «ABICON» подготовит проектно-сметную документацию (ПСД) строительства автовокзала в Агдамском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупок www.tender.gov.az, ПЮЛ «Агентство наземного транспорта» подписало 16 декабря с ООО «ABICON» соответствующий договор.

Сумма договора – 465,51 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: АГДАМ, АВТОВОКЗАЛ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

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