ABICON подготовит ПСД строительства автовокзала в Агдаме

ООО «ABICON» подготовит проектно-сметную документацию (ПСД) строительства автовокзала в Агдамском районе. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупок www.tender.gov.az, ПЮЛ «Агентство наземного транспорта» подписало 16 декабря с ООО «ABICON» соответствующий договор. Сумма договора – 465,51 тыс. манатов. Р.Ахмедов

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