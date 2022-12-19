Азербайджан в 2021-2022гг направил свыше $4 млрд на восстановление Карабаха и Зангезура - Шарифов

Фонд развития Саудовской Аравии может профинансировать проекты по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана – Карабаха и Восточного Зангезура, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.
«Фонд развития Саудовской Аравии может принять участие в проведении восстановительных работ на освобождённых от оккупации территорий Азербайджана. Также интерес к таким проектам могут проявить ряд компаний из Саудовской Аравии», - сказал Шарифов в понедельник в Баку на седьмом заседании совместной межправительственной комиссии Азербайджан -Саудовская Аравия.
Министр отметил, что Азербайджан за два года (в 2021-2022гг – ИФ) направил на восстановительные работы на освобождённых территориях свыше $4 млрд.
Касаясь экономического сотрудничества между двумя странами, Шарифов подчеркнул заинтересованность в этом и подчеркнул, что бизнес-форум форум, который состоится сегодня может стать хорошим подспорьем для этого.
Б.Рустамбеков
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