Баку и Исламабад могут в течение месяца подписать рамочное соглашение о поставках СПГ

Исламабад может в течение месяца подписать с Баку рамочное соглашение о покупке сжиженного природного газа (СПГ) из Азербайджана, сообщил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.
«Министр Мусадик Малик сообщил, что Пакистан ведет переговоры о межправительственном контракте (в формате G2G) с Азербайджаном на закупку СПГ. По его словам, рамочное соглашение с Азербайджаном находится на завершающей стадии и будет завершено через недели или, может быть, через месяц», - отмечают пакистанские СМИ.
Предполагается, что в рамках рамочного соглашения компания SOCAR будет предлагать СПГ в Пакистан по более низкой цене.
Пакистанское издание Business Recorder напомнило, что 28 февраля 2017 года между правительствами Пакистана и Азербайджана было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Компании SOCAR и PLL были уполномочены для обсуждения необходимых деталей рамочного соглашения G2G на поставки СПГ.
Издание отмечает, что пакистанская LNG-компания PLL запросила у правительства Пакистана одобрение рамочного соглашения. Документ имеет ряд особенностей: первоначальный срок подписания в один год с возможностью продления еще на один год; одна партия СПГ в месяц будет предлагаться компанией SOCAR за 45 дней до начала соответствующих окон поставки; каждое предложение по грузу будет иметь установленный срок действия, в течение которого PLL может принять предложение; цена СПГ будет указана SOCAR для каждого груза в долларах США.
Рамочное соглашение не содержит какой-либо конкретной формулы ценообразования. PLL оценит предложенную цену по сравнению с преобладающей международной ценой, а также проконсультирует потребителей (энергетический сектор), чтобы обеспечить доступность.
«Закупка СПГ по указанному соглашению возможна только в том случае, если будет предложена привлекательная цена или если в качестве крайней меры потребуется дорогой СПГ», - отмечает издание.
Н.Аббасова
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