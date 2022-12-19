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ТЭК 19.12.2022 11:03

Саудовская Аравия заинтересована в участии в Азербайджане в новых проектах по производству э/э для ее экспорта в Европу – аль-Фалих

Саудовская Аравия заинтересована в участии в Азербайджане в проектах по производству электроэнергии с последующим ее экспортом в Европу, заявил министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Мы бы хотели принять участие в процессе экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу. Наша компания - ACWA Power – участвует в Азербайджане в проекте строительства ветряной электростанции мощностью 240 МВт (ACWA Power вложит $300 млн в строительство этой станции). Но мы можем реализовать в Азербайджане проекты строительства электростанций мощностью на гигаватты», сказал аль-Фалих в понедельник в Баку на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Саудовская Аравия.

Как сообщалось ранее, ACWA Power также интересуется строительством морской ветряной электростанции в Азербайджане мощностью 500 МВт.

Ранее власти Азербайджана заявили об амбициозных планах реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – строительства солнечных, ветряных электростанций для удовлетворения внутренних потребностей в электроэнергии и ее поставках в Европу.

Б.Рустамбеков

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЕВРОПА

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