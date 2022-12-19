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Финансы 19.12.2022 11:35

Goldman Sachs планирует сократить 8% сотрудников в январе

Goldman Sachs Group Inc. намерен сократить 8% сотрудников, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Увольнения затронут каждое подразделение одного из крупнейших банков Уолл-стрит и пройдут, вероятнее всего, в январе, добавили собеседники CNBC. При этом в зоне риска в первую очередь находятся сотрудники с низкими показателями эффективности и работники розничного бизнеса.

Таким образом, сокращение штата может пройти до выплат премий, которые обычно происходят ближе к концу января, отмечает CNBC.

Goldman Sachs ранее в этом году уже сокращал штат на фоне неопределенности в глобальной экономике, вызывающей падение выручки и необходимость понижения издержек. Однако тогда банк уволил лишь несколько сотен сотрудников. Сейчас же речь может идти о порядка 4 тыс. работниках.

На конец сентября текущего года штат сотрудников Goldman Sachs насчитывал 49,1 тыс. человек, что на 14% больше показателя на ту же дату 2021 года.

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