Goldman Sachs планирует сократить 8% сотрудников в январе

Goldman Sachs Group Inc. намерен сократить 8% сотрудников, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Увольнения затронут каждое подразделение одного из крупнейших банков Уолл-стрит и пройдут, вероятнее всего, в январе, добавили собеседники CNBC. При этом в зоне риска в первую очередь находятся сотрудники с низкими показателями эффективности и работники розничного бизнеса.
Таким образом, сокращение штата может пройти до выплат премий, которые обычно происходят ближе к концу января, отмечает CNBC.
Goldman Sachs ранее в этом году уже сокращал штат на фоне неопределенности в глобальной экономике, вызывающей падение выручки и необходимость понижения издержек. Однако тогда банк уволил лишь несколько сотен сотрудников. Сейчас же речь может идти о порядка 4 тыс. работниках.
На конец сентября текущего года штат сотрудников Goldman Sachs насчитывал 49,1 тыс. человек, что на 14% больше показателя на ту же дату 2021 года.
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