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АПК 19.12.2022 12:03

Азербайджан увеличил за 11 мес. расходы на импорт продовольствия на 23%

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-ноябре 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7% - до $2 млрд 88 млн 142,24 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 1 млн 167 тыс. 957,22 т (рост на14,8%) на $398 млн 9,89 тыс., кукурузу – 61 тыс. 391,04 т (рост в 2,7 раза) на $20 млн 774,67 тыс., рис – 48 тыс. 190,49 т (рост на 10%) на $40 млн 709,26 тыс., чай – 13 тыс. 155,38 т (рост на 3,8%) на $68 млн 802,19 тыс., плодоовощную продукцию - 342 тыс. 69,18 т (спад на 4%) на сумму $208 млн 367,49 тыс., мясо - 38 тыс. 348,14 т (рост на 5,6%) на сумму $72 млн 201,9 тыс., масла растительного и животного происхождения – 132 тыс. 642,83 т (спад на 2,5%) на $235 млн 657,52 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 16 тыс. 755,46 т (рост на 24,3%) на $96 млн 765,16 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 16,21% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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