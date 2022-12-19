Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 74.29 -1.82 Brent 79.04 -2.17

Макроэкономика 19.12.2022 15:03

ВВП Великобритании сократится на 1,3% в 2023 году

ВВП Великобритании снизится на 1,3% в 2023 году в условиях высокой инфляции и повышения процентных ставок, прогнозирует KPMG.

Рецессия будет "неглубокой, но затяжной", считают эксперты компании.

В 2024 году, по их мнению, экономика Великобритании начнет восстанавливаться и увеличится на 0,2%.

Рост процентных ставок и геополитическая напряженность продолжат оказывать негативное влияние на прибыли британских компаний и объемы их инвестиций, говорится в ежегодном прогнозе KPMG для экономики Великобритании.

Общий объем инвестиций, как ожидается, снизится на 0,7% в 2023 году и увеличится на 0,2% в 2024 году.

"Поскольку экономическая среда ухудшается, можно ожидать роста числа банкротств", - отмечают в KPMG.

Эксперты компании ожидают также, что увеличение процентных ставок отрицательно скажется на рынке жилья и ослабит потребительское доверие в Британии.

"Увеличение цен на энергоносители и продукты питания в 2022 году, а также усиление инфляции в целом существенно сократили покупательную способность населения страны", - отмечает главный экономист KPMG по Британии Яэль Селфин.

Экономика Великобритании в третьем квартале 2022 года снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это первое падение показателя за последние полтора года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az