ВВП Великобритании сократится на 1,3% в 2023 году

ВВП Великобритании снизится на 1,3% в 2023 году в условиях высокой инфляции и повышения процентных ставок, прогнозирует KPMG.
Рецессия будет "неглубокой, но затяжной", считают эксперты компании.
В 2024 году, по их мнению, экономика Великобритании начнет восстанавливаться и увеличится на 0,2%.
Рост процентных ставок и геополитическая напряженность продолжат оказывать негативное влияние на прибыли британских компаний и объемы их инвестиций, говорится в ежегодном прогнозе KPMG для экономики Великобритании.
Общий объем инвестиций, как ожидается, снизится на 0,7% в 2023 году и увеличится на 0,2% в 2024 году.
"Поскольку экономическая среда ухудшается, можно ожидать роста числа банкротств", - отмечают в KPMG.
Эксперты компании ожидают также, что увеличение процентных ставок отрицательно скажется на рынке жилья и ослабит потребительское доверие в Британии.
"Увеличение цен на энергоносители и продукты питания в 2022 году, а также усиление инфляции в целом существенно сократили покупательную способность населения страны", - отмечает главный экономист KPMG по Британии Яэль Селфин.
Экономика Великобритании в третьем квартале 2022 года снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это первое падение показателя за последние полтора года.
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