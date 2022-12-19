Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 74.29 -1.82 Brent 79.04 -2.17

ТЭК 19.12.2022 15:19

Министры энергетики стран ЕС могут согласовать потолок цен на газ ниже 200 евро/МВт.ч - FT

Министры энергетики европейских государств могут согласовать потолок цен на газ ниже отметки в 200 евро/МВт.ч в ходе встречи в понедельник, пишет газета Financial Times.

Страны ЕС обсуждают механизм коррекции газового рынка, который будет запускаться при достижении определенного лимита цен.

В документе, попавшем в распоряжение FT, предлагается установить этот лимит на уровне 188 евро/МВт.ч, причем механизм будет срабатывать, если котировки фьючерсных контрактов на ближайший месяц на TTF будут превышать эту отметку в течение трех дней.

Таким образом, позиция ЕК серьезно изменилась: изначально она предлагала запускать механизм коррекции газового рынка в случае, если цены фьючерсов на газ на TTF превышают 275 евро/МВт.ч. в течение 10 дней.

В понедельник цена газовых фьючерсов с поставкой в январе на TTF составляет около 112 евро/ МВт.ч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az