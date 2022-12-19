Министры энергетики стран ЕС могут согласовать потолок цен на газ ниже 200 евро/МВт.ч - FT

Министры энергетики европейских государств могут согласовать потолок цен на газ ниже отметки в 200 евро/МВт.ч в ходе встречи в понедельник, пишет газета Financial Times.
Страны ЕС обсуждают механизм коррекции газового рынка, который будет запускаться при достижении определенного лимита цен.
В документе, попавшем в распоряжение FT, предлагается установить этот лимит на уровне 188 евро/МВт.ч, причем механизм будет срабатывать, если котировки фьючерсных контрактов на ближайший месяц на TTF будут превышать эту отметку в течение трех дней.
Таким образом, позиция ЕК серьезно изменилась: изначально она предлагала запускать механизм коррекции газового рынка в случае, если цены фьючерсов на газ на TTF превышают 275 евро/МВт.ч. в течение 10 дней.
В понедельник цена газовых фьючерсов с поставкой в январе на TTF составляет около 112 евро/ МВт.ч.
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