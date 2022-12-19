Caspian Energy Club организовал «CEO MEET UP DUBAI»

В Баку состоялся «CEO MEET UP DUBAI» на тему «Дубайская модель развития рынка недвижимости», организованный «Caspian Energy Club», «Caspian Energy UAE» при поддержке Unique Zone Real Estate партнером компании EMAAR и при участии компании MyGroup.
В мероприятии в качестве почетных гостей приняли участие Чрезвычайный И Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджанской Республике Мухаммад Мурад Аль Балуши и заместитель Председателя Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Руфат Атакишиев. В мероприятии также приняли участие представители 90 компаний из частного сектора.
Выступивший на мероприятии Председатель и Главный исполнительный директор «Caspian Energy Club» Тельман Алиев приветствовал гостей, выразил им благодарность за участие и передал слово Председателю правления «Caspian Energy UAE» Эмилю Искендерову. В ходе своей речи Эмиль Искендеров проинформировал участников о том, что «Caspian Energy Club» планирует проводить подобные мероприятия ежемесячно, как на территории Азербайджанской Республики, так и в ОАЭ. Как отметил Эмиль Искендеров, эти встречи призваны стимулировать развитие двусторонних отношений между частным сектором двух стран, углубить диалог и расширить успехи на пути двустороннего сотрудничества. Он также заявил о том, что «Caspian Energy UAE» готово и дальше помогать азербайджанским предпринимателям, которые хотят выйти на рынок ОАЭ, и намерено пригласить для сотрудничества такие крупные компании как EMAAR Property и Unique Zone Real Estate. Говоря о деятельности компании EMAAR Property, Эмиль Искендеров особо подчеркнул, что компания EMAAR является одной из крупнейших строительных компаний ОАЭ и автором таких грандиозных и масштабных проектов как Бурдж-Халифа, Dubai-Mall, King Abdullah Economic City и т.д.
Спикерами панельной дискуссии мероприятия стали: руководитель отдела продаж «EMAAR Property» Бхаскара Сантош Пунуру, генеральный директор «Unique Zone Real Estate» Анкуш Мидха, главный исполнительный директор ООО «Pasha Property Management» Фуад Керимов и член Совета директоров ООО «North West Construction» Самир Гасымов.
Чрезвычайный И Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджанской Республике, Его Превосходительство Мухаммад Мурад Аль Балуши отметил, что ОАЭ и Азербайджан построили двусторонние отношения на прочном фундаменте, и добавил, что он рад быть свидетелем успешного развития экономических отношений между двумя странами. «Благодаря твердой воле наших руководителей частные предприниматели и инвесторы обеих стран имеют возможность получить от этих отношений только выгоду. Мы гордимся достижениями в сфере двусторонних отношений, такими как начало работы бакинского офиса Дубайской торговой и промышленной палаты, Торгового представителя Азербайджана и Торгового дома Азербайджана в ОАЭ, а также увеличением объема двусторонней торговли. И ОАЭ, и Азербайджан обладают большим потенциалом в различных секторах экономики, включая возможности в секторе цифровой экономики, передовых технологий и искусственного интеллекта», - сказал Господин Посол.
В ходе встречи участники обсудили то, какие последствия Covid-19 оказал на сферу недвижимости, готовность азербайджанскго рынка к концепции Green Conception, какой опыт с дубайской модели может перенять для себя рынок недвижимости Азербайджана и другие вопросы.
Выступивший на заседании Руфат Атакишиев заявил, что подобные дискуссии открывают перед участниками великолепную возможность налаживания диалога. “Сегодня, благодаря профессиональной деятельности “Caspian Energy Club” в организации подобных важных встреч, мы можем узнать что может предложить «EMAAR Property» нашим предпринимателям и каковы ожидания наших предпринимателей в этом направлении,” - сказал Р. Атакишиев. Он также добавил, что в течение последних лет были организованы многократные визиты в ОАЭ, в ходе которых были проведены встречи с представителями государственных структур страны, а в феврале текущего года стороны подписали меморандум о взаимопонимании с Торгово-промышленной Палатой Дубая.
По итогам дискуссий Его Превосходительство Мухаммад Мурад Аль Балуши и заместитель Председателя Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Руфат Атакишиев были удостоены сертификата почетного члена «Caspian Energy Club». Сертификаты благодарности за сотрудничество и участие в дискуссиях были также вручены остальным участникам мероприятия.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, ОАЭ, Израиле, Польше, Словакии, Грузии, Узбекистане и Казахстане, а также полномочных представителей в различных странах мира.
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