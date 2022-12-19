МИД РФ назвал враждебными план поставок Афинами Украине ЗРК С-300

Нарушением российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве назвал МИД России планы Греции передать Украине ЗРК С-300 российского/советского образца.

"Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России", - говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

В нем отмечается, что греческое руководство заявляет о готовности передать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-1 при условии получения на замену дополнительного числа американских комплексов ПВО "Patriot".

По словам Захаровой, такой шаг станет нарушением российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве, которые запрещают Греции реэкспорт поставленной Москвой военной техники третьей стороне без согласия России, а также международных ограничений в сфере торговли оружием, не допускающих его экспорт в регионы, где это будет способствовать обострению конфликтов.