США увеличивают свое военное присутствие «на земле» в Украине, что ставит их на грань прямого столкновения с Россией

США наращивают свое военное присутствие "на земле" в Украине, что ставит Соединенные Штаты на грань прямого столкновения с РФ, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, она отметила, что "Америка все более втягивается в новый конфликт", не только поддерживая финансами и оружием украинские власти, но и "увеличивая свое военное присутствие "на земле".
"Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения", - отметила она.
"В свою очередь Москва призывает администрацию Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. Надеемся, что в Вашингтоне нас услышат, хотя оснований для оптимизма пока нет", - заявила Захарова.
Официальный представитель МИД также отметила, что Россия "заинтересована в том, чтобы снизить напряженность и договориться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности".
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