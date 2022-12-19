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Регион 19.12.2022 16:36

США увеличивают свое военное присутствие «на земле» в Украине, что ставит их на грань прямого столкновения с Россией

США наращивают свое военное присутствие "на земле" в Украине, что ставит Соединенные Штаты на грань прямого столкновения с РФ, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, она отметила, что "Америка все более втягивается в новый конфликт", не только поддерживая финансами и оружием украинские власти, но и "увеличивая свое военное присутствие "на земле".

"Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения", - отметила она.

"В свою очередь Москва призывает администрацию Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. Надеемся, что в Вашингтоне нас услышат, хотя оснований для оптимизма пока нет", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД также отметила, что Россия "заинтересована в том, чтобы снизить напряженность и договориться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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