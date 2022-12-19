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Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 74.29 -1.82 Brent 79.04 -2.17

ТЭК 19.12.2022 15:59

Цены на нефть продолжают расти

Нефть продолжает умеренный рост днем в понедельник в надежде на восстановление спроса на топливо в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 подорожали на $0,56 (0,71%) - до $79,60 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,43 (0,58%) - до $74,72 за баррель.

На прошлой неделе обе марки подорожали более чем на 3% на новостях о приостановке работы нефтепровода Keystone из-за утечки нефти.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

"Несмотря на рост числа заражений COVID-19, оптимизм по поводу открытия экономики Китая и стимулирующей политики улучшили ожидания спроса на нефть", - отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Поддержку рынку также оказало решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR). Ранее власти страны продали 180 млн баррелей из резервов с целью снизить цены на бензин.

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