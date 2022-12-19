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Это интересно 19.12.2022 16:13

Пользователи Twitter не хотят видеть Маска главой социальной сети - опрос

В опросе, который опубликовал у себя на странице владелец и председатель совета директоров Twitter Илон Маск, пользователи сети проголосовали за то, чтобы он перестал руководить этой соцсетью.

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter?", - говорится в сообщении, к которому прикреплен опрос с вариантами ответа "да" и "нет". При этом Маск изначально, еще до начала голосования, заявлял, что "подчинится результатам этого опроса".

За 12 часов, пока опрос был открыт, 57,5% пользователей проголосовали за отставку Маска и 42,5% - против.

Всего в опросе приняли участие более 17,5 млн человек.

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в этом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.

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