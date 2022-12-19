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Внешняя политика 19.12.2022 16:14

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы поощрения инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно существующего положения дел в торгово-экономических отношениях между двумя странами и их развитие, а также поощрения инвестиций», - написал Джаббаров на своей странице в социальной сети facebook.

Б.Рустамбеков

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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