Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы поощрения инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества. «В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно существующего положения дел в торгово-экономических отношениях между двумя странами и их развитие, а также поощрения инвестиций», - написал Джаббаров на своей странице в социальной сети facebook. Б.Рустамбеков

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