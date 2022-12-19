ОДКБ в 2023г проведет ряд учений на западных границах - Зась

Организация Договора о коллективной безопасности в 2023 году планирует провести ряд учений на своих западных границах, сообщил в понедельник генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Определенной мерой сдерживания являются мероприятия на территории Беларуси, которые проходят совместно с Россией. Этого достаточно в данной ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ, и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - заявил Зась .

Он отметил, что наращивание миротворческих сил ОДКБ сейчас не планируется.

"Вместе с тем при необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил. Для этого все у нас есть", - подчеркнул он.