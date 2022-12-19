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Это интересно 19.12.2022 17:14

«Аватар» собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные, хуже прогнозов

Новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" заработал $134 млн в кинотеатрах Соединенных Штатов и Канады в первый уик-энд после премьеры, не оправдав прогнозов, пишет CNBC.

Аналитики в среднем ожидали, что сборы долгожданного сиквела составят $175 млн, а руководство Walt Disney Co. прогнозировала показатель на уровне $135-150 млн.

В остальном мире "Аватар" собрал $300,5 млн, и совокупные сборы составили $434,5 млн. Порядка $57 млн из общего показателя пришлось на Китай.

"Большинству фильм очень понравился, и из-за этого энтузиазма появились прогнозы, неоправданно высокие с точки зрения исторических данных и различных негативных факторов, - считают в Comscore. - Несмотря на все это, существует также множество положительных факторов, которые обеспечат фильму оглушительный глобальный успех".

Первый "Аватар", вышедший в 2009 году, удерживает титул самого успешного фильма в истории: его мировые сборы превышают $2,9 млрд. При этом в международном прокате он собрал лишь $77 млн в первую неделю - показатель, который был превзойден сиквелом в четыре раза.

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Тэги: США, КИНО, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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