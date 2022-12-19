Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 74.29 -1.82 Brent 79.04 -2.17

Туризм 19.12.2022 17:09

В Баку открылся новый отель The Ritz-Carlton Baku

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии в Баку отеля «The Ritz-Carlton Baku», сообщает сайт главы государства.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в отеле.

Президенту сообщили, что здание насчитывает 33 этажа, его высота составляет 130 метров.

В отеле имеются 190 гостевых номеров, квартиры люкс, рестораны, фитнес и бизнес центры и конференц-залы.

Сам отель расположен на первых 14 этажах здания, а с 15 этажа размещены резиденции и квартиры.

Для проведения деловых встреч и гала мероприятий особое место уделено залу «Шуша». Кроме того, в отеле есть еще 12 залов предусмотренных для проведения совещаний.

Ранее это здание называлось «Tramp Tower».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОТЕЛЬ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


В Баку открылся отель «Courtyard by Marriott Baku» Президент Азербайджана принял участие в открытии отеля Intercontinental в Баку Алиев принял участие в церемонии открытия отеля «Dinamo» в Баку Президент Алиев открыл административное здание Федерации бокса Азербайджана и отель Президент Алиев уверен, что число туристов в Азербайджан возрастет после Европейских игр На бакинском бульваре появился пятизвездочный отель

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az