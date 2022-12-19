В Баку открылся новый отель The Ritz-Carlton Baku

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии в Баку отеля «The Ritz-Carlton Baku», сообщает сайт главы государства.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в отеле.
Президенту сообщили, что здание насчитывает 33 этажа, его высота составляет 130 метров.
В отеле имеются 190 гостевых номеров, квартиры люкс, рестораны, фитнес и бизнес центры и конференц-залы.
Сам отель расположен на первых 14 этажах здания, а с 15 этажа размещены резиденции и квартиры.
Для проведения деловых встреч и гала мероприятий особое место уделено залу «Шуша». Кроме того, в отеле есть еще 12 залов предусмотренных для проведения совещаний.
Ранее это здание называлось «Tramp Tower».
Б.Рустамбеков
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