Экспорт белорусских нефтепродуктов в третьи страны через Россию в 2022г превысил 3 млн т

Экспорт белорусских нефтепродуктов в третьи страны через территорию России в 2022 году уже составил более 3 млн т, сообщил в понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Выстраиваем новые логистические маршруты и переориентируем транспортные потоки наших стран. Со своей стороны помогаем поставлять белорусские калийные удобрения, нефтепродукты и щебень в третьи страны с использованием нашей транспортной инфраструктуры - железнодорожной и портовой. К примеру, в прошлом году помогли экспортировать более 2 млн т нефтепродуктов через морские порты. В этом году эти объемы уже превышены: отгружено более 3 млн т, и до конца года этот показатель, очевидно, увеличится", - сказал Решетников, выступая на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Москве.

Его цитирует госагентство БелТА.

"Сейчас дорабатываем бесшовный механизм поставок белорусских лесоматериалов автотранспортом через территорию России. В том числе чтобы открыть доступ для вывоза обработанной древесины на отдельных участках границы со странами ЕАЭС, соответствующее решение сейчас оформляется", - добавил глава Минэкономразвития РФ.