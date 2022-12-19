В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 420, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 72 случая.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 993 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 879 человек (+10 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 548 человек.
За сутки медики провели 622 теста на коронавирус против 1 тыс. 864 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 407 тыс. 971 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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