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Дальнее зарубежье 19.12.2022 21:45

Henkel выделяет бизнес в РФ в независимую компанию Lab Industries

Германская Henkel AG выделила свой бизнес в России, с 1 января он будет работать независимо под названием Lab Industries, сообщает Dow Jones.

"Передача права собственности возможна только в том случае, если местный бизнес сможет работать независимо от глобальных бизнес-процессов и систем Henkel", - сказал агентству официальный представитель компании.

В апреле Henkel заявляла о том, что приняла решение инициировать процесс ухода компании с российского рынка, что может также включать продажу или передачу российского бизнеса новому владельцу.

Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент", Loctite и др.

В России Henkel работает более 30 лет. У компании в РФ около 2,5 тыс. сотрудников, 11 заводов и 12 офисов в разных регионах.

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Тэги: РОССИЯ, HENKEL, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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