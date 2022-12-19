Henkel выделяет бизнес в РФ в независимую компанию Lab Industries

Германская Henkel AG выделила свой бизнес в России, с 1 января он будет работать независимо под названием Lab Industries, сообщает Dow Jones.

"Передача права собственности возможна только в том случае, если местный бизнес сможет работать независимо от глобальных бизнес-процессов и систем Henkel", - сказал агентству официальный представитель компании.

В апреле Henkel заявляла о том, что приняла решение инициировать процесс ухода компании с российского рынка, что может также включать продажу или передачу российского бизнеса новому владельцу.

Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент", Loctite и др.

В России Henkel работает более 30 лет. У компании в РФ около 2,5 тыс. сотрудников, 11 заводов и 12 офисов в разных регионах.