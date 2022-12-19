ЕИБ выделил 65 млн евро на реконструкцию Клайпедского порта

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Клайпедский порт в понедельник подписали кредитное соглашение на 65 млн евро.

Как сообщает BNS, договор подписали в Вильнюсе вице-президент ЕИБ Томас Острос и руководитель Клайпедского порта Альгис Латакас.

Общая стоимость проектов, для реализации которых порт привлекает кредит ЕИБ, составляет 137 млн евро.

Деньги пойдут на реконструкцию, расширение причалов порта, дноуглубление для приема более крупных судов, улучшение железнодорожного подъезда, а также на другие работы, предусмотренные в генеральном плане модернизации порта.

По словам Остроса, ЕИБ хочет поддержать курс Клайпедского порта на устойчивость и экологичность. "Декарбонизация, электрификация и цифровизация портовых операций - всего этого мы хотим добиться", - сказал он.

Вице-президент ЕИБ отметил, что понимает риски, с которыми в настоящее время сталкивается Клайпедский порт, но, по его словам, инвестиции рассчитаны на будущее.

По словам Латакаса, ЕИБ не согласился инвестировать только в развитие инфраструктуры для ископаемого топлива, и для получения кредита Клайпедский порт выполнил все требования банка.

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис сообщил что в настоящее время также ведутся переговоры с различными международными финансовыми учреждениями о новых инвестициях в реализуемые в Литве транспортные проекты.

В этом году в порту завершена реконструкция двух причалов для контейнерных погрузок на сумму в 31 млн евро. Кроме того, дирекция подписала договор на сумму в 150 млн евро о реконструкции северного и южного волнорезов порта, а также об углублении внутреннего и внешнего каналов.

В 2022-2025 годах в инфраструктуру порта планируется инвестировать около 350 млн евро, более половины этой суммы предполагается направить на реконструкцию волнорезов, углубление судоходного канала, около трети - на реконструкцию причалов и развитие железнодорожной сети.

Клайпедский порт - мультимодальный, универсальный глубоководный порт, в котором действуют 14 крупных стивидорных, судоремонтных и судостроительных компаний, самый северный незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря и крупнейший в странах Балтии.