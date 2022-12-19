ЕИБ выделил 65 млн евро на реконструкцию Клайпедского порта

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Клайпедский порт в понедельник подписали кредитное соглашение на 65 млн евро.
Как сообщает BNS, договор подписали в Вильнюсе вице-президент ЕИБ Томас Острос и руководитель Клайпедского порта Альгис Латакас.
Общая стоимость проектов, для реализации которых порт привлекает кредит ЕИБ, составляет 137 млн евро.
Деньги пойдут на реконструкцию, расширение причалов порта, дноуглубление для приема более крупных судов, улучшение железнодорожного подъезда, а также на другие работы, предусмотренные в генеральном плане модернизации порта.
По словам Остроса, ЕИБ хочет поддержать курс Клайпедского порта на устойчивость и экологичность. "Декарбонизация, электрификация и цифровизация портовых операций - всего этого мы хотим добиться", - сказал он.
Вице-президент ЕИБ отметил, что понимает риски, с которыми в настоящее время сталкивается Клайпедский порт, но, по его словам, инвестиции рассчитаны на будущее.
По словам Латакаса, ЕИБ не согласился инвестировать только в развитие инфраструктуры для ископаемого топлива, и для получения кредита Клайпедский порт выполнил все требования банка.
Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис сообщил что в настоящее время также ведутся переговоры с различными международными финансовыми учреждениями о новых инвестициях в реализуемые в Литве транспортные проекты.
В этом году в порту завершена реконструкция двух причалов для контейнерных погрузок на сумму в 31 млн евро. Кроме того, дирекция подписала договор на сумму в 150 млн евро о реконструкции северного и южного волнорезов порта, а также об углублении внутреннего и внешнего каналов.
В 2022-2025 годах в инфраструктуру порта планируется инвестировать около 350 млн евро, более половины этой суммы предполагается направить на реконструкцию волнорезов, углубление судоходного канала, около трети - на реконструкцию причалов и развитие железнодорожной сети.
Клайпедский порт - мультимодальный, универсальный глубоководный порт, в котором действуют 14 крупных стивидорных, судоремонтных и судостроительных компаний, самый северный незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря и крупнейший в странах Балтии.
Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Мексики в Азербайджане
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы поощрения инвестиций
Участники экоакции создали условия для беспрепятственного следования автомобилей МКК из Ханкенди в Лачинском направлении
В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения COVID-19
«Аватар» собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные, хуже прогнозов
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Путин: у меня сохраняются деловые отношения с президентом Франции
Гутерриш считает большим успехом ослабление санкций ЕС в отношении лиц РФ, связанных с поставками сельхозпродукции
Путин заявил, что Россия не заинтересована в «поглощении» Беларуси
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Caspian Energy Club организовал «CEO MEET UP DUBAI»
Сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают