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Дальнее зарубежье 19.12.2022 23:28

Власти Тайваня планируют укрепить оборону острова за счет береговых ракетных комплексов

Власти Тайваня намерены усилить защиту побережья, особенно на востоке острова, от ВМС КНР за счет мобильных береговых ракетных комплексов с противокорабельными ракетами, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник среди тайванских военных.

"Срочно необходимо развернуть мобильные противокорабельные батареи, поскольку за прошедший год Народно-освободительная армия Китая усилила учения и другие миссии в водах возле восточного побережья Тайваня и на путях, ведущих в западную часть Тихого океана", - заявил источник.

Реализацию программы усиления береговой обороны должны завершить к 2026 году. Первую батарею планируют разместить на восточном побережье Тайваня и оснастить ракетами местного производства типа "Сюнфэн", имеющими дальность действия до 150 км. Кроме того, по словам источника, в Тайбэе также хотят развернуть ракеты американского производства Harpoon ("Гарпун") после того, как их доставят на остров.

Ракеты Harpoon могут наносить удары на дистанции до 250 км. SCMP напоминает, что в конце 2020 года власти США одобрили поставки Тайваню пусковых установок и 400 ракет Harpoon Block II, запускаемых с суши, на сумму в $2,73 млрд.

Ранее стало известно, что тайванские военные в рамках асимметричной военной стратегии острова, направленной на защиту от сил Народно-освободительной армии Китая, намерены усилить ракетное вооружение на строящихся корветах.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ПОБЕРЕЖЬЕ, РАКЕТЫ


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