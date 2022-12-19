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Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 74.29 -1.82 Brent 79.04 -2.17

ТЭК 19.12.2022 19:53

Нефть по-прежнему растет в цене

Нефтяные котировки сохраняют позитивную динамику вечером в понедельник благодаря ожиданиям увеличения спроса на топливо в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 подорожали на $0,75 (0,95%) - до $79,79 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,64 (0,86%) - до $74,93 за баррель.

Обе марки завершили ростом прошлую неделю, но резко снизились в пятницу, поскольку повышение процентных ставок ведущими центробанками мира усилило опасения глобальной рецессии, пишет MarketWatch.

"Нет сомнений в том, что на спрос оказывают давление негативные факторы, и именно поэтому трейдерам не нравится политика центробанков. Впрочем, не все так негативно, поскольку Китай пообещал сделать все возможное для стимулирования экономического роста", - написал в аналитической записке старший рыночный аналитик Ava Trade Наим Аслам.

"Кажется, в будущем есть основания надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Народного банка Китая, и Пекин, скорее всего, ослабит антиковидные меры", - отметил Аслам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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