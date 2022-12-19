В ЕС договорились о «потолке» цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час

Страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, сообщило в понедельник постпредство Польши в Евросоюзе.
"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по "потолку" цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорится в заявлении польского постпредства, опубликованном в твиттере.
"Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстояло определить.
В свою очередь в Совете ЕС сообщили, что механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 года.
"Механизм начнут применять с 15 февраля 2023 года. Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования в области энергетики (ACER) будет постоянно следить за рынками и в случае, если оно заметит, что произошло применение механизма коррекции, оно опубликует "сообщение о коррекции рынка" на своем веб-сайте", - говорится в пресс-релизе Совета.
В документе отмечается, что к 23 января 2023 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) вместе с ACER опубликуют предварительный доклад о внедрении механизма коррекции газового рынка
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