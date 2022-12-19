Гутерриш считает большим успехом ослабление санкций ЕС в отношении лиц РФ, связанных с поставками сельхозпродукции

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник приветствовал решение властей ЕС сделать исключения в санкционном режиме в отношении лиц и структур из России, связанных с экспортом сельхозпродукции.

"На прошлой неделе Совет ЕС принял меры, которые разрешат российским компаниям и связанным с ним лицам, занимающимся экспортом, переводить средства для экспорта продовольствия и удобрений, и это является выдающимся успехом", - сказал Гутерриш на пресс-конференции.

Евросоюз в минувшую пятницу ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России в связи с событиями на Украине. Однако при этом было принято решение о внесении исключения из правил о санкциях, которое позволит разморозить активы некоторых физлиц, игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием, сельхозтоварами.

В Брюсселе подчеркивали, что "ни одна из мер, принятых в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине, никоим образом не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и Россией".