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ТЭК 19.12.2022 21:22

Лавров о согласовании странами ЕС потолка цен на газ: "Это их дело"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о согласовании странами ЕС потолка цен на газ.

"Вообще (у меня нет - ИФ) никакой реакции (на эту информацию - ИФ). Это их личное дело. Больше нечем заняться - пускай", - заявил журналистам в понедельник Лавров в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать новости о согласовании газового потолка.

Страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, сообщило в понедельник постпредство Польши в Евросоюзе.

"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по "потолку" цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорится в заявлении польского постпредства, опубликованном в твиттере.

"Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстояло определить.

В свою очередь в Совете ЕС сообщили, что механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

"Механизм начнут применять с 15 февраля 2023 года. Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования в области энергетики (ACER) будет постоянно следить за рынками и в случае, если оно заметит, что произошло применение механизма коррекции, оно опубликует "сообщение о коррекции рынка" на своем веб-сайте", - говорится в пресс-релизе Совета.

В документе отмечается, что к 23 января 2023 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) вместе с ACER опубликуют предварительный доклад о внедрении механизма коррекции газового рынка

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЕС, ГАЗ


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