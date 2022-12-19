Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Мексики в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 19 декабря провел встречу с новым послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро и принял копию ее верительных грамот.
"В ходе встречи состоялся обмен вопросами по актуальной повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также по текущей ситуации в регионе. Стороны отметили наличие широких перспектив сотрудничества в различных областях, в том числе в политической, экономической, торговой, туристической, инвестиционной, а также в сферах образования, спорта и других", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
Кабальеро выразила готовность приложить усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.
"В ходе встречи отмечалось, что ведется работа по расширению сотрудничества между аналитическими центрами, действующими в Азербайджане и Мексике. Также обсуждались перспективы сотрудничества на различных платформах, в том числе и в рамках Движения неприсоединения", - говорится в информации.
Н.Аббасова
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