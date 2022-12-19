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Внешняя политика 19.12.2022 21:46

Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Мексики в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 19 декабря провел встречу с новым послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро и принял копию ее верительных грамот.

"В ходе встречи состоялся обмен вопросами по актуальной повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также по текущей ситуации в регионе. Стороны отметили наличие широких перспектив сотрудничества в различных областях, в том числе в политической, экономической, торговой, туристической, инвестиционной, а также в сферах образования, спорта и других", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Кабальеро выразила готовность приложить усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

"В ходе встречи отмечалось, что ведется работа по расширению сотрудничества между аналитическими центрами, действующими в Азербайджане и Мексике. Также обсуждались перспективы сотрудничества на различных платформах, в том числе и в рамках Движения неприсоединения", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, МЕКСИКА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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