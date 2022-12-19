Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 74.29 -1.82 Brent 79.04 -2.17

СНГ 19.12.2022 21:55

Путин сообщил, что в ходе переговоров с Лукашенко рассмотрены вопросы сфере экономики, безопасности и обороны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в конструктивном ключе обсудил основные вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

"В деловом и конструктивном ключе рассмотрены основные вопросы российско-белорусских отношений в сфере экономики, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Конечно, обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом и в нашем регионе в частности", - сказал Путин журналистам по итогам российско-белорусских переговоров.

Он отметил, что переговоры были полезными и своевременными. По словам Путина, особенно полезно было подвести итоги работы, которую в течение года проделали министерства и службы России и Белоруссии, а также наметить ближайшие шаги.

"Договорились в ходе рабочего ужина тоже пообщаться, некоторые вопросы пообсуждать", - добавил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПУТИН


Похожие новости


Путин: РФ и Беларусь согласовали все основные параметры ценообразования в сфере энергетики ВС Беларуси и России ведут подготовку как единая армия - Лукашенко Шойгу отметил важность партнерства с Беларусью Глава Минобороны РФ прибыл с рабочим визитом в Беларусь Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российские отношения Совместная группировка РФ и Беларуси проведет учение с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az