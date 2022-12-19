Путин сообщил, что в ходе переговоров с Лукашенко рассмотрены вопросы сфере экономики, безопасности и обороны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в конструктивном ключе обсудил основные вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

"В деловом и конструктивном ключе рассмотрены основные вопросы российско-белорусских отношений в сфере экономики, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Конечно, обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом и в нашем регионе в частности", - сказал Путин журналистам по итогам российско-белорусских переговоров.

Он отметил, что переговоры были полезными и своевременными. По словам Путина, особенно полезно было подвести итоги работы, которую в течение года проделали министерства и службы России и Белоруссии, а также наметить ближайшие шаги.

"Договорились в ходе рабочего ужина тоже пообщаться, некоторые вопросы пообсуждать", - добавил Путин.