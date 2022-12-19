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СНГ 19.12.2022 22:20

Путин заявил, что Россия не заинтересована в «поглощении» Беларуси

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не собирается "поглощать" какое-либо государство, в том числе и Беларусь.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было "поглощать", в этом просто нет целесообразности", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В этой связи президент РФ коснулся такой, по его выражению, "казалось бы, простой, бытовой, но в то же время чувствительной для экономики темы ценообразования в сфере энергетики".

"Вопрос в том, чтобы ценообразование было справедливым. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования, разные подходы к отдельным участникам экономической деятельности, комбыта и граждан", - отметил глава государства.

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Тэги: ПУТИН, БЕЛАРУСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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