Путин: у меня сохраняются деловые отношения с президентом Франции

Президент России Владимир Путин заявил, у него сохраняются деловые отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"У нас сохраняются деловые отношения, в том числе и с президентом Франции. Мы поддерживаем контакты по телефону. Он, как известно, и после начала специальной военной операции в Москву приезжал с визитами", - сказал Путин в понедельник журналистам на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, отвечая на вопрос, поздравил ли Путин президента Франции, если бы на чемпионате мира по футболу победила сборная Франции, а не Аргентины.
"Что касается футбольного матча, то я смотрел вторую половину с того момента, когда счет был уже 2:2. Дополнительное время смотрел, потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту (Аргентины) и поздравить его. Я знаю, что Аргентина - это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся, любят своих игроков", - подчеркнул Путин.
"Думаю, что они заслужили эту победу", - сказал президент России.
Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Мексики в Азербайджане
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы поощрения инвестиций
Участники экоакции создали условия для беспрепятственного следования автомобилей МКК из Ханкенди в Лачинском направлении
Путин: РФ и Беларусь согласовали все основные параметры ценообразования в сфере энергетики
Лавров о согласовании странами ЕС потолка цен на газ: "Это их дело"
Песков назвал посягательством на рыночное ценообразование согласование ЕС потолка цен на газ
В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения COVID-19
«Аватар» собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные, хуже прогнозов
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Caspian Energy Club организовал «CEO MEET UP DUBAI»
Сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают