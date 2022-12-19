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СНГ 19.12.2022 22:54

В Беларуси проходит боевое слаживание российских и белорусских подразделений - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь будут проводить регулярные военные учения и совместно производить военную технику.

"В рамках последовательной реализации совместной военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование, действует совместная региональная группировка войск", - сказал Путин после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в понедельник в Минске.

"В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран. Создана и несёт боевое дежурство единая система противовоздушной обороны", - сказал российский лидер.

"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки, осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЧЕНИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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