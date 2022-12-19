В Беларуси проходит боевое слаживание российских и белорусских подразделений - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь будут проводить регулярные военные учения и совместно производить военную технику.

"В рамках последовательной реализации совместной военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование, действует совместная региональная группировка войск", - сказал Путин после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в понедельник в Минске.

"В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран. Создана и несёт боевое дежурство единая система противовоздушной обороны", - сказал российский лидер.

"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки, осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники", - сказал Путин.