Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 74.29 -1.82 Brent 79.04 -2.17

Регион 19.12.2022 22:51

ЕС хочет разместить в Армении долгосрочную миссию для содействия миру на Южном Кавказе - Боррель

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует разместить в Армении долгосрочную миссию с целью содействия устойчивому миру на Южном Кавказе.

"Размещение (в Армении - ИФ) 40 европейских экспертов по мониторингу оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации. Сегодня мы начинаем новый этап участия ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе", - приводятся слова Борреля на сайте Совета ЕС.

В понедельник мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении, запущенной в октябре, был завершен. Миссия была развернута на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета с 20 октября в Армении на границе с Азербайджаном с целью мониторинга и анализа ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Сообщается также, что Совет ЕС по согласованию с Ереваном решил, что действующая мониторинговая миссия Евросоюза в Грузии направит в Армению временную группу поддержки планирования, которая повысит осведомленность Брюсселя о ситуации с безопасностью, а также будет способствовать планированию и подготовке новой миссии ЕС.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az