ЕС хочет разместить в Армении долгосрочную миссию для содействия миру на Южном Кавказе - Боррель

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует разместить в Армении долгосрочную миссию с целью содействия устойчивому миру на Южном Кавказе.

"Размещение (в Армении - ИФ) 40 европейских экспертов по мониторингу оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации. Сегодня мы начинаем новый этап участия ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе", - приводятся слова Борреля на сайте Совета ЕС.

В понедельник мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении, запущенной в октябре, был завершен. Миссия была развернута на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета с 20 октября в Армении на границе с Азербайджаном с целью мониторинга и анализа ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Сообщается также, что Совет ЕС по согласованию с Ереваном решил, что действующая мониторинговая миссия Евросоюза в Грузии направит в Армению временную группу поддержки планирования, которая повысит осведомленность Брюсселя о ситуации с безопасностью, а также будет способствовать планированию и подготовке новой миссии ЕС.

Р.Ахмедов