Число случаев COVID-19 в мире приближается к 654 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 653 млн 809 тыс. 708, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 667 тыс. 567 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 млн 950 тыс. 486 и 1 млн 87 тыс. 672.

Индия - 44 млн 677 тыс. 422 и 530 тыс. 677.

Франция - 39 млн 102 тыс. 670 и 161 тыс. 658.

Бразилия - 35 млн 945 тыс. 63 и 692 тыс. 41.

Германия - 37 млн 35 тыс. 898 и 160 тыс.45.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 856,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 325 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 449, в Бразилии - 3 тыс. 213, в Германии - 1 тыс. 908.