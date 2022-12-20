Сестра Ким Чен Ына заявила, что сомнения Сеула относительно разработки спутников КНДР «неуместны и поспешны»

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон раскритиковала тех, кто ставит под сомнение утверждение КНДР о значительном прогрессе в разработке спутников и баллистических ракет большой дальности.
Ким Е Чжон в своем заявлении, распространенном ЦТАК, заявила, что не согласна с мнением неких экспертов, в том числе и в Южной Корее о том, что изображения Сеула и Инчхона, опубликованные накануне Пхеньяном, имеют слишком низкое разрешение для спутниковых снимков.
По ее словам, "неуместно и поспешно" оценивать возможности Северной Кореи по разработке спутников и соответствующие приготовления только по двум фотографиям.
Она также осудила тех, кто сомневается в том, что Север освоил технологию возвращения в атмосферу для своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).
Ким Е Чжон намекнула на возможность того, что Север запустит МБР для проверки своей соответствующей технологии.
"Вы скоро увидите и поймете это", - сообщила она.
Днем ранее Северная Корея сообщила, что провела "важный заключительный этап" испытания по выводу на орбиту военного разведывательного спутника.
Согласно ЦТАК, испытание было проведено на космодроме Сохэ в воскресенье главным образом для "оценки возможностей спутниковой системы фотосъемки и передачи данных, а также наземной системы управления".
Как заявило Государственное управление по освоению космоса, КНДР "завершит подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года".
ЦТАК опубликовало фотографии Сеула и прилегающего к нему города Инчхон, предположительно, снятые спутником-испытателем.
Баку и Анкара обсудили сотрудничество между ВВС Азербайджана и Турции
Азербайджан подал на Армению жалобу в ЕСПЧ за уничтожение собственности азербайджанцев в Лачинском районе в 2022 году
В Минобороны Азербайджана вновь назвали ложью утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Румыния в I кв. 2023г купит у Азербайджана порядка 300 млн кубометров газа
Азербайджан в январе-октябре увеличил импорт бензина Premium Euro-95 из РФ на треть
Морские порты Азербайджана увеличили в январе-ноябре перевалку грузов на треть
В Великобритании представили первые банкноты с изображением Карла III
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 654 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения COVID-19
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Кредитная кампания для государственных служащих
Caspian Energy Club организовал «CEO MEET UP DUBAI»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают