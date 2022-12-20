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Дальнее зарубежье 20.12.2022 10:37

Сестра Ким Чен Ына заявила, что сомнения Сеула относительно разработки спутников КНДР «неуместны и поспешны»

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон раскритиковала тех, кто ставит под сомнение утверждение КНДР о значительном прогрессе в разработке спутников и баллистических ракет большой дальности.

Ким Е Чжон в своем заявлении, распространенном ЦТАК, заявила, что не согласна с мнением неких экспертов, в том числе и в Южной Корее о том, что изображения Сеула и Инчхона, опубликованные накануне Пхеньяном, имеют слишком низкое разрешение для спутниковых снимков.

По ее словам, "неуместно и поспешно" оценивать возможности Северной Кореи по разработке спутников и соответствующие приготовления только по двум фотографиям.

Она также осудила тех, кто сомневается в том, что Север освоил технологию возвращения в атмосферу для своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Ким Е Чжон намекнула на возможность того, что Север запустит МБР для проверки своей соответствующей технологии.

"Вы скоро увидите и поймете это", - сообщила она.

Днем ранее Северная Корея сообщила, что провела "важный заключительный этап" испытания по выводу на орбиту военного разведывательного спутника.

Согласно ЦТАК, испытание было проведено на космодроме Сохэ в воскресенье главным образом для "оценки возможностей спутниковой системы фотосъемки и передачи данных, а также наземной системы управления".

Как заявило Государственное управление по освоению космоса, КНДР "завершит подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года".

ЦТАК опубликовало фотографии Сеула и прилегающего к нему города Инчхон, предположительно, снятые спутником-испытателем.

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