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Макроэкономика 20.12.2022 09:51

Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 декабря сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 декабря ЦБА установил на уровне 1.8034 маната/1EUR (19 декабря - 1.8031 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 декабря установил на уровне 0.0253 манат/1RUB (19 декабря - 0.0261 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 20 декабря ЦБА сохранил на уровне 0.0912 манат/1TRY.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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